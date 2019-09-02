ABD’ye petrol resti

BUGÜN NELER OLDU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a ait geminin Suriye'ye gidişiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. ABD'nin savunma araçlarına ve nükleer yakıta ulaşmalarına izin vermediğini, İran onları üretince de şikayetle karşılaştığını aktaran Zarif, "ABD, deniz korsanlığı ve tehdit ile İran'ın kadim müşterilerine petrol satışına engel olmaya çalışıyor. Söylenip durmayın Sayın Pompeo! Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün, "Adrian Darya-1'in Suriye'nin Tartus Limanı'na gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz" demişti. İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı İran tankeri "Grace 1"i alıkoydu. İran da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri "Steno Impero"yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında alıkoydu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı aldı ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkardı. İran, "Grace 1" serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirdi.