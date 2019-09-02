TİKA’dan Moğolistan seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da son bir yılda eğitimden sağlığa, altyapıdan kültüre kadar farklı alanlarda 67 projeyi hayata geçirdi. Başkanlık, Türklere ait bilinen en eski arkeolojik ve yazılı eserlere ev sahipliği yapan Moğolistan'da 1994'ten beri yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 661 proje gerçekleştirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. TİKA'nın projeleri ülkedeki eğitim, sağlık gibi alanların desteklenmesi, ekonomik, idari ve sivil altyapının geliştirilmesi, sosyal altyapı hizmetlerinin düzenlenmesi, üretim sektörlerinin desteklenmesi ve kültürel iş birliğinin ilerletilmesi gibi alanlarda yürütüldü. Ortak kültür değerlerin korunmasına katkı sağlayan "Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu"nun bastırılması ile 10 bin Müslüman Kazak azınlığı için Tolgoyt Kültür Merkezi bünyesinde taziye evinin yapımı başta olmak üzere çok sayıda proje hayata geçirildi. TİKA'nın projeler kapsamında Moğolistan'a aktardığı bütçe, yaklaşık 45 milyon doları buldu.