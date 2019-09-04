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Hemşire hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandı

’de bir hemşirenin çalıştığı hastanedeki ilaç deposundan çocuk hastalara verilen kuvvetli ağrı kesicileri çaldığı ortaya çıktı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:51

İngiltere'nin Newcastle upon Tyne kentindeki Royal Victoria Hastanesi'nde ilaç deposuna yerleştirilen kameralarda hemşire Laura Howe'ın ilaç şişelerini boşaltıp yerine su dolduruken görülüyor.

Yerel medyanın haberine göre, ilaç deposundaki ağrı kesicilerin zaman zaman azaldığı ve olması gerektiği gibi konsantre olmadığını fark eden diğer hemşireler, hastane polisine durumu bildirdi.

Bunun üzerine hastane polisi, ilaçların akibetini öğrenmek için ilaç deposuna kamera yerleştirdi.

New Castle'da mahkeme karşısına çıkan 32 yaşındaki Howe, suçunu kabul etti. Hemşire yaklaşık bir yıl boyunca günde iki kez 50 mililitre ağrı kesici çaldığını, yakalanmaktan korktuğu için de boşalttığı ilaç şişelerinin içine su doldurduğunu söyledi.

Mahkeme ise hemşireyi, en az 120 saat ücretsiz sosyal hizmet cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü

İlaç deposunda hemşire ilaç şişelerini boşaltıyor
Hemşirenin fotoğrafı

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Hemşire hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandı
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