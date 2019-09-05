Kuş katliamına tepki

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Fas'ta yüzlerce kuşu öldüren avcıların sosyal medyada dolaşan fotoğrafları tepki topladı. Suudi Arabistanlı avcılardan oluşan bir grup, ülkenin turistik Marakeş-Safi bölgesi yakınlarında avladıkları yüzlerce üveyik kuşuyla verdikleri pozu sosyal medya platformu İnstagram'dan paylaştı. Basında yer alan haberlere göre avcılar, paylaştıkları fotoğraflarda yaklaşık bin 500 kuşu öldürdüklerini belirterek onlar için av organize eden şirkete teşekkür etti. Daha sonra benzer fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kişi bu katliama tepki gösterdi. Olayın büyümesi üzerine Fas Ulusal Avcılık Derneği, yapılan bu katliamı kınadı ve turistleri "katliam" yapmakla suçladı. Derneğin üyelerinden Ayoub Mahfoud, av kotasının aşılmasından dolayı organizasyon şirketinden şikâyetçi olduklarını dile getirdi.Körfez ülkelerinden çok sayıda turist, ceylan, geyik ve yabani kuş gibi hayvanları avlamak için Fas ve Pakistan gibi ülkeleri ziyaret ediyor. Üveyik kuşları, Afrika ve Avrupa arasında yaptıkları göç sırasında Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkeleri içeren Mağrip bölgesinden geçiyor. Fas hükümeti gerekli izinlerin alınması durumunda haziran ve ağustos arasında bu kuşların avlanmasına izin veriyor.