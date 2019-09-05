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haberi: Cinsel içerikli fotoğraflarını sitesindeki satılık ev ilanına yükledi! Emlakçıya büyük tepki yağdı...

Amerika Birleşik Devletleri dün servis edilen bir haberini konuşuyor. Tennessee'ye bağlı Nashville'deki 4 odalı bir tuğla evin 400 bin dolar fiyata satışı için popüler bir sitesine ilan verildi. Satılık ev ilanının sahibi emlakçı Miguel Calvo evin fotoğraflarını siteye yüklerken büyük bir skandala imza attı. Calvo, esnasında odada bulunan boy aynasından çektiği fotoğrafı emlak sitesine yükledi. İşte sosyal medyada da büyük tepki çeken son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:10
Son dakika haberi: Cinsel içerikli fotoğraflarını emlak sitesindeki satılık ev ilanına yükledi! Emlakçıya büyük tepki yağdı...

Amerika, dün ortaya çıkan bir emlakçı skandalını konuşuyor. ABD'de hizmet veren bir sitesindeki ev ilanına bakmak için fotoğraflara bakanlar şoka uğradı. Bunun nedeni, iddiaya göre, 4 yatak odalı bir ev ilanında paylaşılan fotoğrafların arasına emlakçının esnasında çektiği fotoğraflarını da yüklemesiydi. Skandal olaya neden olan şahsın çalıştığı emlak şirketi Benchmark Realty'nin CEO'su Phillip Cantrell dikkat çeken bir açıklama yaptı: "Biz inanç temelli bir kurumuz ve uygunsuz içeriğe karşı şirket politikamız nettir. Ancak, suçlama yapıldığında da belirli bir soruşturma prosedürümüz var, gereksiz yere durumu daha da kötüleştirmemek için prosedüre göre hareket ediyoruz" dedi.

İşte skandal olayın detayları...

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Son dakika haberi: Cinsel içerikli fotoğraflarını emlak sitesindeki satılık ev ilanına yükledi! Emlakçıya büyük tepki yağdı...
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