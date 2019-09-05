Son dakika haberi: Cinsel içerikli fotoğraflarını emlak sitesindeki satılık ev ilanına yükledi! Emlakçıya büyük tepki yağdı...

Amerika, dün ortaya çıkan bir emlakçı skandalını konuşuyor. ABD'de hizmet veren bir emlak sitesindeki ev ilanına bakmak için fotoğraflara bakanlar şoka uğradı. Bunun nedeni, iddiaya göre, 4 yatak odalı bir ev ilanında paylaşılan fotoğrafların arasına emlakçının cinsel ilişki esnasında çektiği fotoğraflarını da yüklemesiydi. Skandal olaya neden olan şahsın çalıştığı emlak şirketi Benchmark Realty'nin CEO'su Phillip Cantrell dikkat çeken bir açıklama yaptı: "Biz inanç temelli bir kurumuz ve uygunsuz içeriğe karşı şirket politikamız nettir. Ancak, suçlama yapıldığında da belirli bir soruşturma prosedürümüz var, gereksiz yere durumu daha da kötüleştirmemek için prosedüre göre hareket ediyoruz" dedi.

İşte skandal olayın detayları...