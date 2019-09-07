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Son dakika haber: Havalimanında çantayı açan ekipler şaşkınlık geçirdi! Ömür boyu hapis cezası alabilir...

Filipinler'de yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, bu kadarı da olmaz dedirtti. ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen 43 yaşındaki Jennifer Talbot isimli kadının çantasından şüphelenen ekipler, kadının çantasını açtıkları gördükleri manzara karşısında adeta şok geçirdiler. Polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınan Talbot'ın ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya tehlikesi bulunduğu belirtildi. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 08:43
Son dakika haber: Havalimanında çantayı açan ekipler şaşkınlık geçirdi! Ömür boyu hapis cezası alabilir...

Filipinler'de yaşanan ve dünya gündeminde de oldukça konuşulan olay, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası 'nda yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen 43 yaşındaki Jennifer Talbot'ın şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

ÇANTASI AÇILDIĞINDA ORTAYA ÇIKAN MANZARA ŞAŞKINLIK YARATTI!

Talbot'ın sergilediği hareketler karşısında şüphelenen güvenlik güçleri, kadını durdurarak çantasını açmasını istediler. Talbot çantasını açtığında ortaya çıkan manzara ise büyük şaşkınlık verdi. İşte, son dakika haberinden öne çıkan ayrıntılar;

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Son dakika haber: Havalimanında çantayı açan ekipler şaşkınlık geçirdi! Ömür boyu hapis cezası alabilir...
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