Son dakika haber: Havalimanında çantayı açan ekipler şaşkınlık geçirdi! Ömür boyu hapis cezası alabilir...

Filipinler'de yaşanan ve dünya gündeminde de oldukça konuşulan olay, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen 43 yaşındaki Jennifer Talbot'ın şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.
Talbot'ın sergilediği hareketler karşısında şüphelenen güvenlik güçleri, kadını durdurarak çantasını açmasını istediler. Talbot çantasını açtığında ortaya çıkan manzara ise büyük şaşkınlık verdi. İşte, son dakika haberinden öne çıkan ayrıntılar;