Yarım tonluk bomba paniği!

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Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, imha işlemleri için uçak bombasının pim tespitinin yapılacağını aktararak, duruma göre yerinde ya da şehir dışına taşınarak imha edileceğini ifade etti. Solak, pimin bombanın taşınmasına engel olacak türde olması durumunda şehrin neredeyse yarısını tahliye etmek zorunda kalabileceklerini belirterek, uzmanlar tarafından yapılacak imha işlemi sırasında bombanın etrafındaki 2 kilometrelik bir alanın boşaltılması gerektiğini anımsattı.İngiltere yapımı olan uçak bombasının, 1944 yılında Saraybosna'ya atıldığı tahmin ediliyor. Aynı bölgede 2013'te de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 227 kilogram ağırlığında başka bir uçak bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Saraybosna'nın Boljakov Potok semtinde de 2014'te yine 500 kilogramlık bir uçak bombası bulunmuş ve bomba şehir dışına götürülerek etkisiz hale getirilmişti.