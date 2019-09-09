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Anlaşmasız 'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay!

2. Elizabeth anlaşmasız 'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Muhalefet patilerinin, iktidardaki içindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarı, bugün Kraliçe'nin onayını alarak yasalaştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 17:56
Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Muhalefet patilerinin, iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarı, bugün Kraliçe'nin onayını alarak yasalaştı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve üst kanadı Lordlar Kamarası tasarıyı geçen hafta onaylamıştı.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

JOHNSON 31 EKİM'DE AB'DEN AYRILMAYI PLANLIYOR!

Ancak İngiliz basınının hükümet içi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Başbakan Boris Johnson, bu yasayı uygulamamak için direnmeyi ve fiili durum yaratarak ülkeyi 31 Ekim'de AB'den ayırmayı planlıyor.

Johnson'ın bu yolu seçmesi halinde milletvekillerinin konuyu yargıya taşıması ihtimali bulunuyor.

İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

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Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay!
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