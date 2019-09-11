‘İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi’

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Avrupa'nın 15. yüzyıldan önce bir tarihi olmadığına inanan bir grup Çinli akademisyen, İngiliz dilinin Mandarin Çince'sinin uzantısı olduğunu iddia etti. Çin merkezli Dünya Medeniyetleri Araştırma Derneği'nden bilim insanları, Pekin'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Eğitim Zirvesi'nde yaptıkları konuşmada, tüm Avrupa dillerinin Mandarin kökünden türediğini öne sürdü. Sina Online'dan bir gazeteciye konuşan derneğin başkan yardımcısı ve genel sekreteri Zhai Guiyun, "sarı" gibi kelimelerin konuya dair önemli bir örnek sunduğunu söyledi. Buna göre İngilizce'deki sarı kelimesi sonbahar yapraklarına dayanıyor ve Mandarin dilindeki "yaprak dökülmesi" kelimesine fonetik açıdan benziyor. İngilizcedeki "dükkan" kelimesinin telaffuzunun da Çince'deki karşılığıyla aynı olduğunu söyleyen Zhai, "kalp" kelimesinin de Mandarin dilindeki "çekirdek" sözcüğüne benzediğini ifade etti. Zhai son tahlilde bu kelimelerin ve diğerlerinin İngilizceyi bir Mandarin lehçesi yaptığını öne sürdü.