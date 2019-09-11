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'da 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ın kentinde izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 10:07
Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.

Son dakika: Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
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