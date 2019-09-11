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Son Dakika: 'un görevden alınması hakkında şoke eden iddia!

Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı 'ı görevden alması hakkında son dakika şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton'un görevine son vermesinin sebebi...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 21:06
Son Dakika: John Bolton'un görevden alınması hakkında şoke eden iddia!

İran'a yaptırımları azaltmayı gündeme getiren Başkanı 'ın, bu fikre karşı çıkmasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı 'ın görevine son verdiği iddia edildi.

Bloomberg'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü Oval Ofis'te yapılan bir toplantı esnasında, Başkan Trump, ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi güvenceye almak için "yaptırımları hafifletmeyi" önerdi.

İşte ABD'nin konuştuğu şoke eden iddianın detayları;

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Son Dakika: John Bolton'un görevden alınması hakkında şoke eden iddia!
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