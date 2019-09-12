Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > "AB yükümlülüklerini yerine getirecek"

" yükümlülüklerini yerine getirecek"

Bakanı Maas, "Bu hafta mevkidaşım Çavuşoğlu ile telefonda görüştüm. Burada ’nin, AB-Türkiye mutabakatı bağlamındaki kendi yükümlülüklerini yerine getireceğine işaret ettim." dedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 16:02
AB yükümlülüklerini yerine getirecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanlığı'nda Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'ya ulaşan mülteci sayılarının artmasını endişeyle izlediklerini belirtti.

Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Burada AB'nin, AB-Türkiye mutabakatı bağlamındaki kendi yükümlülüklerini yerine getireceğine işaret ettim." dedi. Maas, Türkiye'nin de kendi yükümlülüklerini yerine getireceğinden hareket ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme yaptığını aktaran Maas, mültecilerle ilgili durumun adım adım normalleşeceğini varsaydıklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"AB yükümlülüklerini yerine getirecek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN