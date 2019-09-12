Çin’in en zengini konserle emekli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 20 yıl önce kurduğu şirketinden binlerce kişinin doldurduğu bir olimpiyat stadyumunda sahne aldığı rock konseriyle emekli oldu. Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi. 55 yaşını doldurduğu gün Alibaba'dan emekli olan Jack Ma, şirketin kurucusu Lucy Peng ve şirketin teknoloji departmanının CEO'su Wang Jian, peruk takıp deri ceket giydikleri performanslarında Çin'in popüler şarkılarını seslendirdi.