Fransız basını: Schumacher uyandı

2013 yılında kayak yaparken ağır biçimde yaralanan Michael Schumacher, 6 yıllık aranın ardından uyandı.

Le Parisien, efsane pilotun henüz konuşamadığını ancak gözleriyle iletişim kurmaya başladığını yazdı.

Fransızların haberine göre, Schumacher'in tedavi gördüğü hastanede çalışan bir hemşire, 50 yaşındaki pilotun durumuyla ilgili konuştu.

"BİLİNCİ YERİNDE"

İsmini vermek istemeyen hemşire, Schumacher ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Evet, Schumacher'in bakımını ben yapıyorum. Michael benim servisimde ve onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim'' dedi.





