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'dan korkutan açıklama... çıkabilir

ile imzalanan New anlaşmasının sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, "Mevcut durumda, yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 18:53
Rusya'dan korkutan açıklama... Nükleer savaş çıkabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesinde yaptığı konuşmada uluslararası stratejik istikrarın söyledi.

Uluslararası alandaki durumu değerlendiren Ryabkov, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, "Batı ortaklarımızın hareketleri daha da sert oldu. ABD, New START anlaşması konusunda müzakerelere hazır olmadığını belirtiyor." şeklinde konuştu.

Ryabkov, Rusya'nın, ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

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Rusya'dan korkutan açıklama... Nükleer savaş çıkabilir
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