Son dakika: Dünyayı ayağa kaldıran vahşet! Anneler ayağa kalktı, savunması herkesi şaşırttı

Son dakika kahreden haber Avustralya'dan geldi. 2017 yılında 18 yaşındayken bir kız bebek dünyaya getiren Cassandra Rose Doohan, dört aylık bebeğinin boynunu kırarak onu öldürdü. Cani annenin yaptığı savunma ise dikkatlerden kaçmadı. Anne olmanın hayal ettiği gibi olmadığını, beklentilerini karşılamadığını söyleyen kadın mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili görülen son dakika gelişmesinde ise mahkeme, cani anneye Avustralya yasaları gereği 13 yıl hapis cezası verdi.

İşte konu ile ilgili merak edilen son dakika detaylar...