Girne’de mühimmat deposundaki patlama korkuttu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne kentinin doğusunda bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda çarşamba gecesi henüz tespit edilemeyen nedenle bir patlama yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındı. KKTC Başbakanlığı patlamayla ilgili kriz masası kurdu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral verdi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Olay son derece önemli ve üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor" diye konuştu.Başbakan Tatar, Ankara'dan gelen heyetle bütün tetkik ve incelemeler yapıldıktan sonra sabotaj olup olmadığına dair bir açıklama yapılabileceğini kaydederek, "Şu anda sabotaja dair bir bulgu yoktur" dedi.Girne'deki mühimmat deposundaki patlamalarda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, deponun yakınlarındaki otel önlem amaçlı boşaltıldı. Otelde kalan iki bin kadar turist geceyi dışarıda geçirirken, otelin camları kırıldı.