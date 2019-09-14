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Dini etkinliklerde 30 kişi boğuldu

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Dini etkinliklerde 30 kişi boğuldu
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinliklerde 18 kişi boğularak hayatını kaybetti.Ülkede Ganesh Chaturthi Hindu festivali çerçevesinde dün düzenlenen etkinliklerde ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği kaydedildi. Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.
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Dini etkinliklerde 30 kişi boğuldu
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