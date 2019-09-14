Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: DNA testinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu, mahkemeye taşındı! İşte ayrıntılar

haberi: DNA testinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu, mahkemeye taşındı! İşte ayrıntılar

Günün haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Çocuk sahibi olabilmek için milyon dolardan fazla para harcayan çift, korkunç gerçekle yıllar sonra yüzleşti. Kızlarının büyümesinin akabinde değişikliği fark eden ve bunu araştıran çift, DNA testi neticesinde merak uyandıran sonucu öğrendi. Testin sonucu çiftin evliliğini de bitirirken, olay, mahkemeye taşındı. Tarafların avukatı ise, ''Birbirlerini çok seviyorlar; ancak hassas ve stresli bir süreçten geçtiler" açıklamasında bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 14.9.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 11:10
Son dakika haberi: DNA testinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu, mahkemeye taşındı! İşte ayrıntılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan ve ajanslar tarafından haberi olarak duyurulan olay, uzun süre ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir Amerikalı çift, çocuk sahibi olaiblmek için yedi yıl önce kliniğe başvurdu. Çift, bu uğurda yarım milyon dolardan fazla para harcarken, çocuk sahibi olabilmek için büyük fedakarlık gösterdiler.

DNA TESTİ KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Klinikte yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve çift, 2013 yılında kızlarını kucaklarına aldı. Tam bu noktada, kızlarının büyümesinin akabinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Farklılığın tespit edilmesi çok fazla zaman almazken, hemen DNA testi yapıldı. DNA testi ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

İşte, son dakika haberinin detayları

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: DNA testinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu, mahkemeye taşındı! İşte ayrıntılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN