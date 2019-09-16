Bakü kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 101. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kıbrıs Savaşı gazileri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Özoral daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği yer alıyor.