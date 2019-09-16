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haberi: Ünlü oyuncuya mahkemeden hapis kararı! Hayranları büyük şok içerisinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin yakından takip ettiği ve dünyaca Felicity Huffman'ın yargılandığı davada karar çıktı. Edinilen bilgisine göre, Felicity Huffman 14 günlük çarptırıldı. Huffman'ın davası bir süredir ülke gündeminin ilk sırasında yer edinirken, karar duruşması sırasında ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde pişmanlığını dile getirdi ve işlediği suçu 'endişeli bir anne' olmasına bağladı. Federal yargıç Indira Talwani, bu cezanın haklı olduğunu ifade etti. ABD basını ise Huffman gibi bir ismin böyle bir olaya nasıl karıştığını manşetlerine taşıdı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 08:34
Son dakika haberi: Ünlü oyuncuya mahkemeden hapis kararı! Hayranları büyük şok içerisinde

Edinilen bilgisine göre, Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) isimli dizi ile adından söz ettiren ve beraberindeki birçok proje ile tanınan dünyaca Felicity Huffman, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Bilindiği üzere Huffman, Mart ayından bu yana, aralarında ABD'nin zengin ailelerinin de bulunduğu 50 kişi ile mahkeme karşısında yargılanıyordu. Karar duruşması dün olurken, ünlü oyuncunun aldığı ceza da belli oldu. Federal yargıç Indira Talwani "Bu cezanın haklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÜNLÜ OYUNCU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI! MAHKEME KARARINI VERDİ

Karar duruşması sırasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlenen Huffman, pişmanlık yaşadığını söyledi ve 'endişeli bir anne' olmasından dolayı böyle olaya yöneldiğini belirtti. Yargıç, bu açıklamayı yeterli görmedi ve Huffman'ın 14 günlük hapis ve beraberinde çeşitli cezalar ile cezalandırdı. ABD basını ise Huffman gibi bir ismin böyle bir olaya nasıl karıştığını manşetlerine taşıdı.

İşte, son dakika haberinin tüm detayları;

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncuya mahkemeden hapis kararı! Hayranları büyük şok içerisinde
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