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Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanının mitinginde !

Son Dakika haberi | 'nin katıldığı seçim mitingine düzenlendi.Yetkililer saldırının miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini bildirdi.Yapılan ilk açıklamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 11:50
Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanının mitinginde bombalı saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanının mitinginde bombalı saldırı!
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