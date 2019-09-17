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dakika haberi: Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! düğün günü evini havaya uçurdu...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan ve ajanslar tarafından dakika olarak duyurulan olay, uzun süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alıyor. Eyaletin Edgewood bölgesinde bir mahallede yaşanan patlamaya ilişkin detaylar akıllara durgunluk veriyor. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki üç çocuk babası John Evans, kızlarından birinin düğün gününde evini havaya uçurdu. Çevredeki tüm binalar patlama neticesinde sallanırken, yaşlı adamın bu olayı neden yapmış olabileceğine dair çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 08:13
Son dakika haberi: Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kızının düğün günü evini havaya uçurdu...

Amerika Birleşik Devletleri bir süredir geçtiğimiz Cumartesi günü öğleden sonra 14.30 sularında gerçekleşen patlamayı konuşuyor. Pennsylvania eyaletine bağlı Edgewood isim bir bölgedeki mahallede gerçekleşen patlama ajanslar tarafından dakika olarak duyurulmuş; patlamnın arkasındaki gerçek ise araştırılmaya koyulmuştu. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki üç çocuk babası John Evans, kızlarından birisinin en mutlu günü, yani düğünü sırasında bir olaya imza attı.

AKILALMAZ OLAY! KIZININ DÜĞÜNÜNDE EVİNİ HAVAYA UÇURDU

John Evans, kızlarından birinin düğün günü sırasında evini havaya uçurdu. Patlama neticesinde tüm evler sallanırken herkes neler olduğunu anlamak için dışarıya koştu. Çevrede yaşayanlar Evans'ın evinden alevlerin yükseldiğini görünce hemen polisi aradı. Olayın perde arkasında ise kafalarda soru işareti bırakan birçok durum bulunuyor.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kızının düğün günü evini havaya uçurdu...
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