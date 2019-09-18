Dünyanın gözü bu son dakika haberinde: Dev tatbikat nefes kesti! S-400'ler ateşlendi

Rusya'da yapılan dev tatbikattan son dakika haberi geldi. Dünyaının konuştuğu tatbikata katılan ülkeler arasında Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan yer alıyor. Asya'daki ülkelerin ordularının katıldığı ve nefes kesen 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta yaşanan anlar saniye saniye tatbikatı takip eden basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.

İşte dünyanın dikkatini çeken tatbikat ile ilgili çarpıcı bilgiler ve fotoğraflar...