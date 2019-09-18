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Dünyanın gözü bu haberinde: Dev tatbikat nefes kesti! 'ler ateşlendi

'daki dev tatbikattan haberi geldi. Rusya 'nın basın mensuplarıyla paylaştığı bilgilere göre tatbikat esnasında hava savunma sistemleri olan S-300 ve füzeleri de kullanıldı. Dev tatbikatta yaşananlar ve S-400 füze sistemlerinin ateşlenme anları saniye saniye objektiflere yansıdı. Tatbikata Rusya'nın yanı sıra birçok Asya ülkesine ait unsurların da katıldığı bildirildi. İşte ile ilgili çarpıcı detaylar ve nefes kesen fotoğraflar...

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 10:52
Dünyanın gözü bu son dakika haberinde: Dev tatbikat nefes kesti! S-400'ler ateşlendi

'da yapılan dev tatbikattan haberi geldi. Dünyaının konuştuğu tatbikata katılan ülkeler arasında Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan yer alıyor. Asya'daki ülkelerin ordularının katıldığı ve nefes kesen 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta yaşanan anlar saniye saniye tatbikatı takip eden basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.

İşte dünyanın dikkatini çeken tatbikat ile ilgili çarpıcı bilgiler ve fotoğraflar...

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Dünyanın gözü bu son dakika haberinde: Dev tatbikat nefes kesti! S-400'ler ateşlendi
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