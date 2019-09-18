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haberi: Dünyaca ünlü fenomeni dehşeti yaşadı! O anları anlattı: 24 saat boyunca...

Dünya, ajanslar tarafından haberi olarak duyurulan ve fenomeni Lacey Montgomery-Henderson'ın başına gelen olayları konuşuyor. 10 günlük bir iş seyahati için Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden ünlü isim, 24 saat boyunca kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Kendisine 'hayvan' gibi davranıldığını söyleyen genç kadın, yaşanan bu olayı unutamayacağını sözlerine ekledi. İngiliz basını ise, Lacey Montgomery-Henderson'ın başına gelenleri detaylıca işledi. İşte, dünyanın konuştuğu son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 02:07
Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram fenomeni dehşeti yaşadı! O anları anlattı: 24 saat boyunca...

İş seyahati dolayısı ile Tayland'a giden İskoç ünlüsü Lacey Montgomery-Henderson'ın başına gelen olaylar silsilesi dünya ajansları tarafından olarak duyuruldu. Ünlü isim, 10 günlük bir seyahat nedeniyle Tayland'a uçarken, başına gelecek olaylardan habersizdi... Polis ekipleri tarafından durdurulan Instagram fenomeni, 24 saat boyunca dehşeti yaşadı.

24 SAAT SÜRDÜ!

Lacey Montgomery-Henderson, yaşadığı kâbusu anlatırken, kendisine 'hayvan' gibi davranıldığını söyledi. Bunu hiçbir zaman unutamayacağını sözlerine ekleyen genç kadın; takipçileri olayın detaylarını da paylaştı.

İşte, son dakika haberinin öne çıkan kısımları;

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Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram fenomeni dehşeti yaşadı! O anları anlattı: 24 saat boyunca...
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