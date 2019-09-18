Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram fenomeni dehşeti yaşadı! O anları anlattı: 24 saat boyunca...

İş seyahati dolayısı ile Tayland'a giden İskoç Instagram ünlüsü Lacey Montgomery-Henderson'ın başına gelen olaylar silsilesi dünya ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu. Ünlü isim, 10 günlük bir seyahat nedeniyle Tayland'a uçarken, başına gelecek olaylardan habersizdi... Polis ekipleri tarafından durdurulan Instagram fenomeni, 24 saat boyunca dehşeti yaşadı.

24 SAAT SÜRDÜ!

Lacey Montgomery-Henderson, yaşadığı kâbusu anlatırken, kendisine 'hayvan' gibi davranıldığını söyledi. Bunu hiçbir zaman unutamayacağını sözlerine ekleyen genç kadın; takipçileri olayın detaylarını da paylaştı.

İşte, son dakika haberinin öne çıkan kısımları;