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haberi! Hamilton ve eski sevgilisi 'e büyük şok! O görüntüleri sosyal medyaya sızdı...

Geçtiğimiz günlerde 41 yaşındaki Amerikalı oyuncu 'in Instagram hesabı hacklendi. Ele geçirilen hesapta ünlü isme ait uygunsuz fotoğraflar yayınlandı. Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı. Öte yandan ünlü formula 1 pilotu ile birlikte olan görüntülerde Instagram hesabından paylaşıldı. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 07:35
Son dakika haberi! Hamilton ve eski sevgilisi Nicole Scherzinger'e büyük şok! O görüntüleri sosyal medyaya sızdı...

ABD'de yaşanan haberi gündeme bomba gibi düştü. 41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı 'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapça şarkıcıya ait uygunsuz fotoğraflar yayınlandı.

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Son dakika haberi! Hamilton ve eski sevgilisi Nicole Scherzinger'e büyük şok! O görüntüleri sosyal medyaya sızdı...
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