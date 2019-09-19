iPadOS, watchOS 6, tvOS 13 ve macOS Catalina ne zaman çıkacak? İşte yeni işletim sistemlerinin tarihleri...

Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın lansmanı ile iPhone 11 serisi, Apple Watch 5 ve 7. nesil yeni iPad resmen tanıtıldı. Apple TV+ ve Apple Arcade hizmetlerinin çıkış tarihleri ve ücretlendirmeleri de açıklandı. Ancak Apple işletim sistemlerinin tarihlerlerini ise basın lansmanından sonra açıkladı.

WATCHOS 6 ÇIKIŞ TARİHİ

iOS 13'ün 19 Eylül Salı günü yani bu akşam itibarıyla Türkiye saati ile 20:00'da çıkacağını biliyoruz. iOS 13'le birlikte watchOS 6 güncellemesi de bugün çıkacak. Apple'ın sitesinde yazanlara göre Apple Watch Series 1'den 5'e kadar tüm Apple Watch modelleri watchOS 6 güncellemesini alıyor.

IPADOS NE ZAMAN GELİYOR?

Gelelim iPadOS'ye. Eskiden iOS işletim sistemi hem iPhone'lar hem de iPad'ler de yer alıyordu, fakat Apple bu konuda bir yol ayrımına girdi. Böylece iPad'lere özel olarak iPadOS işletim sistemi ortaya çıktı. WWDC 2019'da iPadOS resmen tanıtılmıştı. iPadOS, 30 Eylül'de çıkacak. Hatta şu anda iPadOS 13.1 beta testinde ve bu sürüm 30 Eylül'de çıkacak. Yani bu tarihte iPad sahipleri direkt olarak iPadOS 13.1 tanışacak. iPadOS'nin desteklediği iPad modelleri şu şekilde:

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

TVOS 13 ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın diğer işletim sistemi olan tvOS 13 de iPadOS gibi 30 Eylül'de çıkacak. 4. ve 5. nesil Apple TV'ler tarafından destekleniyor.

MACOS CATALİNA NE DURUMDA?

Apple'ın merakla beklenen diğer bir işletim sistemi olan macOS Catalina içinse biraz daha beklemek gerekecek. macOS Catalina, ekim ayında çıkacak. Şu anda halen beta testi devam ediyor.