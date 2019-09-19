Kas hastası ‘Pia’ için seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

Belçika'nın küçük bir ilçesi olan Wilrijk'de yaşayan bir ailenin 9 aylık bebekleri için başlattığı bağış kampanyası ülkenin gündemine oturdu. Anne Ellen De Meyer ve eşi, bir tür genetik kas bozukluğu olan Spinal Müsküler Atrofi teşhisi konulan bebekleri Pia için bir SMS kampanyası başlattı. Küçük çocuğun kaslarını hareket ettirebilmesi için gerekli olan 1.9 milyon euroluk (yaklaşık 12 milyon lira) dünyanın en pahalı ilacını alabilmek için başlatılan yardım kampanyasına, saatler içinde 917 bin euro toplandı. Her SMS başına 2 euronun toplandığı kampanya, sosyal medyada kitlesel bir bağışa dönüştü. Ancak şuana kadar yeterli paraya ulaşılamadı. Aile, şimdi paranın toplanabilmesi için 40 günlük yasal süreyi bekleyecek. Gerekli toplama ulaşılmaması durumunda aile, toplanan parayı bağışlayacak. DIŞ HABERLER