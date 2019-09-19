Kuzey Makedonya Maarif okullarında yeni eğitim yılı heyecanı

Yoğun ilgi gören açılış programına; Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Salih Murat, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISC) Başkanı Dr. Tuna Eyüp Kahveci, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çaltılı ve Hasan Taşçı, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski, TMV Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.





"HEDEFİMİZ 193 ÜLKENİN TAMAMINDA OKUL AÇMAK"

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı yaptığı konuşmada, üç yıl içerisinde 40 ülkede 300'e yakın okulda 30 bine yakın öğrenciyle hizmet verdiklerini söyledi. Taşçı, "Bizlere bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yönetimine, sayın Cumhurbaşkanımıza ve gittiğimiz her ülkede bize bu imkanı sağlayan ilgili devletlerin hükümetlerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, çok kısa zamanda 193 ülkenin tamamında Maarif Okullarını açmak ve dünya barışına hizmet etmektir" ifadelerini kullandı. Maarif Vakfının kurulması ve birçok ülkede faaliyet göstermesinin önemine değinen şeref konuğu Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise "Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece, Türkiye'den gelip burada bu eğitim hizmeti verme yarışına giren Maarif Vakfının hakikatten takdir ediyorum. Onlara burada kucağını açan Makedonya yönetimine ve tabi özellikle de velilere, öğrencilere, öğretim kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.





Tetova Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar ise her kesimden gördükleri büyük destekten dolayı herkese teşekkür ederek, en büyük desteği öğrenci ve velilerden aldıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilerin sahne performansı izlendi. Geçen sene bünyesinde 300 öğrenci barındıran Kalkandelen'deki Maarif Okulu bu yıl yaklaşık 450 öğrenciye hizmet veriyor.



