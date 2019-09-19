Xinjiang’da sabit sermaye yatırımları hızla toparlandı

ARTIŞ HIZI 56,2 PUAN YÜKSELDİ

Artış hızının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 56,2 puan yükselmesi, sabit sermaye yatırımlarında hızlı bir toparlanma kaydedildiği şeklinde değerlendirildi. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti tarafından yayımlanan ve bölgenin yılın ilk altı ayındaki ekonomik performansının değerlendirildiği raporda, bölgede kilit önemdeki bir dizi projenin hızlandırıldığı, bu kapsamda Urumçi Metrosu 1. Hattı'nın hizmete girdiği ve Urumçi Uluslararası Havaalanı için genişletme projesine başlandığı belirtildi.

48 YENİ PROJE BAŞLATILDI

Ocak-haziran döneminde Xinjiang genelindeki başlıca projelere 87 milyar 735 milyon yuan tutarında yatırım yapıldı. Bunun yanında, yaklaşık 8 milyar 959 milyon yuan toplam yatırım yapılan 48 yeni projenin de başlatıldığı bildirildi.

Raporda, yılın ilk yarısında Xinjiang genelindeki, özellikle de bölgenin daha yoksul olan güney kesimindeki altyapı inşasının hızlandırıldığına da işaret edildi. Xinjiang'ın güneyinde Yulong Kaşgar Sulama Projesi ve yeni enerji kullanımının ağırlıklı olduğu projeler başlatıldı.

YIL SONUNA KADAR TÜM KÖY VE KASABALARA ULAŞACAK

Ayrıca, Hotan-Ruochang Demiryolu Projesi'ne sürat katılması, Korla-Aksu-Kaşgar Demiryolu'nda sefer yapan trenlerin hızlarının yükseltilmesi ve kapasitelerinin artırılması gibi projelere öncelik verildi. Yılın sonuna dek, bölgedeki tüm köy ve kasabalara ulaşan karayollarının inşasının da tamamlanması bekleniyor.