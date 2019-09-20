Bıçaklanırken filme çektiler

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin New York kentinde yaşayan 16 yaşındaki Khaseen Morris, en az 50 kişinin umursamazlığının kurbanı oldu. Long Island'daki bir alışveriş merkezinin dışında kavgaya karışan Morris, çevresindeki bazı gençler tarafından bıçaklandı. Morris'in yaralandığını gören çevredeki en az 50 kişi, Morris'e yardım etmek yerine video ve fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yayımlamayı tercih etti. Pazartesi günü yaşanan olayda hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, henüz kimsenin tutuklanmadığı öğrenildi.