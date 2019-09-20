Son dakika haberi: Arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Yardım çağırmayıp bunu yaptılar...

Amerika Birleşik Devletleri, son bir haftadır New York kentinde yaşanan saldırıyı ve beraberinde getirdiği soru işaretlerini konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, New York'un Nassau bölgesinde Pazartesi günü bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanan Khaseen Morris adlı çocuk hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI!

Kavgada, 16 yaşındaki Morris'i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı. Polis yetkilileri, olayın detaylarını kamuoyu ile paylaşırken; vahşete ilişkin şoke eden bir ayrıntı ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları...