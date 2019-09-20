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dakika haberi: gözü önünde bıçaklandı! çağırmayıp bunu yaptılar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşanan ve ajanslar tarafından dakika olarak duyurulan haber, ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. New York'un Nassau bölgesinde, geçtiğimiz Pazartesi günü kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. 16 yaşındaki Khaseen Morris adlı çocuk, gözü önünde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç çocuk kurtarılamazken, bıçaklı saldırıya ilişkin yetkilileri şoke eden bir detay ortaya çıktı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.9.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 20:16
Son dakika haberi: Arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Yardım çağırmayıp bunu yaptılar...

Amerika Birleşik Devletleri, bir haftadır New York kentinde yaşanan saldırıyı ve beraberinde getirdiği soru işaretlerini konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, New York'un Nassau bölgesinde Pazartesi günü bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanan Khaseen Morris adlı çocuk hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI!

Kavgada, 16 yaşındaki Morris'i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı. Polis yetkilileri, olayın detaylarını kamuoyu ile paylaşırken; vahşete ilişkin şoke eden bir ayrıntı ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Yardım çağırmayıp bunu yaptılar...
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