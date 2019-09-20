"Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek"

Yaklaşık 2 hafta önce hükümet kurma çalışmalarını tamamlayarak göreve başlayan Mustafa, AA muhabirine hükümetlerinin öncellikleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa, hükümet kurmadan önce Suriye'nin ileri gelenleriyle fikir alışverişi yaparak, herkes tarafından tanınan teknokratlardan oluşan bir hükümet kurduklarını belirtti.

Bu kişilerin halk desteğine sahip olduklarına inandığını dile getiren Mustafa, hükümetin meşruiyetini Suriye halkının, devriminin ve haklarının temsilcisi olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye muhalefetinden aldığını vurguladı.

Mustafa, kurdukları hükümetin önceliklerine ilişkin, "Özgürleştirilmiş bölgelerde istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması geçici hükümetimizin ilk önceliğidir. Bu bölgeler Esed rejimi destekli terör örgütlerince hedef alınmaktadır. Bu örgütlerin bölgede yaşayan sivillerin hayatlarını bombalı saldırılarla tehdit ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen siyasetçi Mustafa, hükümetlerinin çatısı altındaki savunma ve içişleri bakanlıklarının çizdikleri hedefler doğrultusunda koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki şartların ağır olduğuna vurgu yapan Mustafa, bölgede evlerini terk ederek başka yerlerden gelen ailelerin olduğuna işaret etti.

Mustafa, "Bölgenin yükü ağır. Geçici hükümetimizdeki Yerel İdari Bakanlığımızın bu insanlara hizmet vermek için bir planı var. Bu bölgede istikrar ve güven sağlanabilirse yatırımlar olacak ve buraya göç eden gençlere de iyi bir iş olanağı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bölge halkına sağlık ve eğitim alanlarında da destek olacaklarının altını çizen Mustafa yerel meclislere de daha fazla yardım etmeyi planladıklarını dile getirdi.

- "Öz kaynaklarımızdan yararlanmaya çalışıyoruz"

Kısıtlı imkanlarla bölge halkına ihtiyaçlarını karşılamaya çabaladıklarının altını çizen Mustafa, "Bize gelen maddi destek çok kısıtlı, ihtiyaçları karşılamak için öz kaynaklarımızdan yararlanmaya çalışıyoruz ancak imkanlarımız ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor." diye konuştu.

Mustafa, güçlü bir maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, "Dost ülkelerden, bölge halkına hizmet sunabilmemiz için destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Her fırsatta Suriye halkı için "dost" ülkelere destek çağrısı yaptıklarını söyleyen Mustafa, Avrupa'nın son dönemde Suriyelilere desteğinin kesildiğinin altını çizdi.

Mustafa, 26 Eylül'de Suriye halkını destekleyen ülkelerin temsilcileri ile hükümetin Gaziantep'teki ofisinde görüşeceklerini ve bölge halkının ihtiyaçlarını onlara ileteceklerini bildirdi.

- Güvenli Bölge

"Türkiye ile çok güçlü bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu iş birliği hükümetin başarılı olmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunan Mustafa, Türkiye'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mustafa, Suriye'nin kuzeyinde kurulması gündemdeki güvenli bölgede rol oynamak istediklerini belirtti.

Suriye halkının meşru temsilcisi olduklarının altını çizen Mustafa, Fırat'ın doğusundaki muhalif Kürtler, aşiret meclisi temsilcileri ve bölgedeki diğer kişilerle irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.

