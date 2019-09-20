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Trump'ın kararınıon ardından 'dan ABD'ye rest

Dışişleri Kabulov, ABD'nin ulusal bankasına yönelik yaptırımlarını "gayrimeşru" şeklinde niteleyerek, "Yaptırımlar, Rusya'nın tutumunu değiştirmeyecek. Tahran ile bankacılık sektöründe iş birliğine devam edeceğiz." dedi. Trump, bugün yaptığı açıklamada, 'daki Aramco tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 20:01
Trump'ın İran kararınıon ardından Rusya'dan ABD'ye rest

Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, ABD'nin İran ulusal bankasına yönelik yaptırımlarını "gayrimeşru" şeklinde niteleyerek, "Yaptırımlar, Rusya'nın tutumunu değiştirmeyecek. Tahran ile bankacılık sektöründe iş birliğine devam edeceğiz." dedi.

Kabulov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarına yönelik açıklamasını Rus haber ajansı RİA Novosti'ye değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Kabulov, "Bu yaptırımları gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz, tutumumuz değişmeyecek. Tahran ile bankacılık sektöründe iş birliğine planladığımız gibi devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

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Trump'ın İran kararınıon ardından Rusya'dan ABD'ye rest
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