Diyanet Azez’de okul açtı

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TürkiyeDiyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Suriye'nin Azez şehrinde incelemelerde bulundu. TDV tarafından yapımı tamamlanan iki okulun açılışını yaptı. Öğrencilere kırtasiye seti dağıttı. Bölgede çadırlarda ve zeytin ağaçları altında yaşanan siviller için her gün 15 bin kişilik yemek çıkarılan mutfakta incelemelerde bulundu. SABAH'a konuşan Savaş, "Suriye'de iç savaşın başlaması ile 4 büyük kampanya başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızın yurt içinden yurt dışından gönderdikleri bağışları bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Suriye'de iki okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Eğitim bölgedeki öncelikli çalışma alanlarımızdan biri. Karanlık eller buradaki masum çocukların beyinlerini yıkamaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek için ciddi anlamda çalışmalar yürütüyoruz. İnsani yardım faaliyetleri, gıda dağıtım faaliyetleri rutin bir şekilde devam ediyor. 15 bin Suriyeliye sıcak yemek çıkarıyoruz. Aynı zamanda günlük 60 bin ekmek üretiyoruz" dedi.