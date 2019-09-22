Hong Kong'da tansiyon düşmüyor! Protestocular AVM'yi yağmaladı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı. Tasarının geri çekilmesine rağmen Hong Kong'da protestolar sürüyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir AVM'yi işgal etti. Protestocuların polisle çatıştığı ve polise karşı barikat kurduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:42Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 12:58
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir AVM'yi işgal etti. Protestocuların polisle çatıştığı ve polise karşı barikat kurduğu bildirildi.