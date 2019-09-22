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'da tansiyon düşmüyor! Protestocular 'yi yağmaladı

Çin'in Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı. Tasarının geri çekilmesine rağmen Hong Kong'da protestolar sürüyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir 'yi işgal etti. Protestocuların polisle çatıştığı ve polise karşı barikat kurduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 12:58
Hong Kong'da tansiyon düşmüyor! Protestocular AVM'yi yağmaladı

Çin'in Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir 'yi işgal etti. Protestocuların polisle çatıştığı ve polise karşı barikat kurduğu bildirildi.

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Hong Kong'da tansiyon düşmüyor! Protestocular AVM'yi yağmaladı
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