İsyan ateşi yandı

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'da demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'ye karşı kanlı darbe ile iktidarı ele geçiren ve 2014'ten bu yana demir yumrukla ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye karşı ilk kez gösteriler düzenlendi. Darbeden bu yana yüzlerce kişinin öldürül düğü, binlerce kişinin suçsuz yere hapishanelere atıldığı ülkede Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te eylemler yapıldı. Yüzlerce eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı. Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı'na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı ve bazı eylemcileri gözaltına aldı.Eylemciler, 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği 25 Ocak Devrimi esnasında kullandığı 'defol' anlamına gelen "İrhal" şeklinde sloganlar attı. İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolarda gösteri çağrıları yapmıştı. Ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Sisi'yi hedef alması dikkat çekmişti.Sisi, önceki gün BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti. Sisi'nin New York'a gelmesinin ardından yönetim yanlısı bir grup destek gösterisi düzenlerken, aynı bölgede başka bir grubun da darbe karşıtı eylemler yaptığı bildirildi.