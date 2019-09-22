Son dakika haberi! Su altında akılalmaz ölüm! Hayatlarının en güzel günü olacaktı...
O ülkede akılalmaz bir son dakika olayı yaşandı. ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir çift tatil yapmak için Tanzanya'ya gittiler. Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr. evlenme teklifi yapmaya hazırlanırken korkunç son ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 22.9.2019 11:39
O ülkede akılalmaz son dakika olayı! ABD'nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya'nın Pemba Adası'na gitti.