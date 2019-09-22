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haberi! Su altında akılalmaz ölüm! Hayatlarının en güzel günü olacaktı...

O ülkede akılalmaz bir olayı yaşandı. ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir çift tatil yapmak için Tanzanya'ya gittiler. Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr. evlenme teklifi yapmaya hazırlanırken korkunç son ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.9.2019 11:39
Son dakika haberi! Su altında akılalmaz ölüm! Hayatlarının en güzel günü olacaktı...

O ülkede akılalmaz olayı! ABD'nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya'nın Pemba Adası'na gitti.

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Son dakika haberi! Su altında akılalmaz ölüm! Hayatlarının en güzel günü olacaktı...
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