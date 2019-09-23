Darbeci Sisi'ye karşı halk sokağa dökülmüştü! Darbeci Sisi'nin kabusu Muhammed Ali...

Mısır, haftalar içinde ülkenin en popüler figürleri arasında giren müteahhit Muhammed Ali'yi (41) konuşuyor. 2013'te darbe ile iktidara gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla cuma ve cumartesi günü düzenlenen gösterilere neden olan Ali, gelecek cuma için on binlerce kişinin katılacağı yeni bir gösteri çağrısında bulundu. Dün sosyal medyadan 30 dakikalık yeni bir video yayınlayan işadamı, Sisi'nin bu hafta istifa etmemesi durumunda cuma günü yeni gösterilerin düzenleneceğini duyurdu. 15 yıl boyunca Mısır ordusunun kapsamlı inşaat projelerine dahil olan Amlak İnşaat'ın sahibi, kamu harcamalarındaki yolsuzluklara ilişkin bilgilerini açıklayarak halkın mobilize olmasına neden oluyor. Ali, Sisi ve ailesinin kamu parasını Kahire'nin kırsalında ve İskenderiye'deki lüks inşaat projeleriyle heba ettiğini öne sürüyor. Sürgündeki müteahhit, Sisi'nin Mısır'daki herkesin bildiği 'düşük seviyedeki yolsuzluğu' yeni bir düzeye çıkardığını öne sürüyor.

2 EYLÜL'DE BAŞLADI

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre; Mısırlıların Muhammed Ali'ye olan ilgisi, bu ay başında paylaştığı bir video ile başladı. 2 Eylül'de Sisi hükümetini milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlayan Ali'nin videosu Facebook'ta 1.7 milyon kez izlendi. Muhammed Ali'nin kısa sürede yayınladığı videolar, günler içinde onu Mısır'ın en popüler figürlerinden birine dönüştürdü. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen hafta düzenlenen bir etkinlikte isim vermeden Ali'nin iddialarına yanıt verince de, Ali'nin Mısır halkı için etki yaratan bir isim olduğu yorumu yapıldı. Kahire'de düzenlenen Gençlik Konferansı'nda Ali'nin söylemlerine cevap niteliğinde üstü kapalı bazı ifadeler kullanan Sisi, kendisini ülkesine adadığını "Ben yeni bir ülke inşa ediyorum. Onların (kaynakların) hiçbiri benim değil, onlar Mısır'ın" sözleriyle ifade etti.

'30 MİLYON' HEDEFİ

'Muhammed Ali'nin Sırları' isimli Facebook hesabı olan işadamı, Mısır halkından '30 milyon kişinin' desteğini istiyor. Ali, eylem yapılacak yerleri belirleyip bu cuma halkı sokağa çağıracağını duyurdu. Ali, şıayet bu çağrısına 30 milyon kişi destek verirse, Sisi'nin istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Ali'nin '30 milyon' hedefi ise aslında rastgele seçilmiş bir sayı değil. Mısır medyası, 30 Haziran 2013'te 30 milyon insanın, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle sokağa çıktığını duyurmuştu. Dolayısıyla Ali'nin '30 milyon' hedefi, Mursi'nin devrilme sürecine aslında bir gönderme. Ali, Sisi yönetimine yakın kişilerin kendisini Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlamasını da bir video ile yalanladı. Ali, geçen pazartesi de sosyal medya üzerinden 'Sisi bu kadar yeter' diye bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtag'in kapatılmasının ardından Ali, önceki gün Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

'TUTUKLULAR SERBEST KALSIN' ÇAĞRISI

Mısır'da cuma günü başlayan gösterilerin ardından birçok siyasi oluşum, ülkedeki reform taleplerini dillendirmeye başladı. Demokratik Mısır Partisi dün yaptığı yazılı açıklamada, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde 'kapsamlı siyasi reform' çağrısında bulundu. Devrimci Sosyalist Hareket ise açıklamasında, 'korku devrinin sona erdiğini ve Sisi'nin görevi bırakmasının zor değil bilakis her zamankinden daha kolay olduğunu' belirtti.

BİLGİ NOTU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, bu yaz 5 binden fazla takipçisi olan sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının Medya Düzenlemeleri Yüksek Şûrası tarafından teftiş edilmesinin önünü açan yasa tasarısını onaylamıştı. İnsan hakları grupları, Sisi yönetiminin eleştirilebildiği son alanlardan biri olarak görülen sosyal medyadaki ifade özgürlüğünü böyle bir yasayla hedef aldığını söylüyor.