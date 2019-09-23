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Kimyasal madde şüphesi: 3 ölü

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Kimyasal madde şüphesi: 3 ölü
ABD'NIN Pittsburgh kentinde, turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti. Pittsburgh Kamu Sağlığı Direktörü Wendell Hissrich, polisin 02.00 sıralarında ihbar üzerine gittiği Southside Works apartmanında baygın halde 7 kişi bulunduğunu söyledi. Bu kişilerden 3'ünün öldüğünü belirten Hissrich, hastaneye kaldırılan 4 kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hissrich, söz konusu kişilerin tamamının turuncu kol bandı taktığını, ölümlerin bu bantlarda yer alan bir kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. AA
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Kimyasal madde şüphesi: 3 ölü
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