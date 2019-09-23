Mısır polisi gerçek mermi kullandı

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'da polisin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ettiği belirtildi. Mısır halkı yolsuzlukla suçladığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için ikinci gün de sokağa inerek gösterilerde bulundu. Yüzlerce kişi, Mısır'ın Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı'nda toplandı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin istifasını talep etti. Mısır'ın büyük kentlerinde önceki gün gerçekleşen Sisi karşıtı gösterilerin ardından, başkent Kahire'nin önemli caddelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dünkü protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı.