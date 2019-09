Türkiye’nin desteği tüm dünyayı etkileyebilir

BUGÜN NELER OLDU

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Keşmirlileri dünyada terörist damgası yemekten kurtardıkları için yeniden teşekkür ediyorum. Türkiye dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözü kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum" dedi. Pakistan Hükümetinin davetiyle başkent İslamabad'a gelen Türk gazetecilerle bir araya gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, şunları söyledi:"Eğer Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer. İki tane uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Denizaltılarından birisini suyun üstüne çıkıp kendi karasularına çekilmeye zorladık. Bir denizaltının yüzeye çıkması ve kaçması askerlikte çok utanç verici bir durumdur. Buradaki en tehlikeli şey, Hindistan'ın nükleer silaha sahip olması. Devamlı sorun çıkarıyorlar ve kendi toplumlarını mahvediyorlar. Biz uluslararası topluluğa bu konunun önemli olduğunun belirtilmesini istiyoruz. Hiroşima, Nagazaki gibi olayların tekrarlanmamasını istiyoruz. Pakistan savaş başlatmayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye bizi her yerde, BM'de ve diğer kuruluşlarda, her forumda desteklemiştir. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum. Türkiye dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Biz de zaten Türkiye'den bu etkisini daha fazla kullanmasını bekleriz. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz. Keşmir davasını harekete geçirirken şunu aklınızda bulundurun: Bu mesele sadece Keşmir için değil, bütün dünya için önemlidir.Günümüzde dünyada ekonomik çıkarlar ön planda tutuluyor, insanların çektiği acılar ise umursanmıyor. Pakistan ve Türkiye ise insani yanları daha ön plana çıkarıyor. Pakistan ve Türkiye çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın geri kalanı bize insanlığı öğretiyor ama 100'er tane mülteciyi bile almadılar. Mesela Akdeniz'de ölen o mülteci çocuğu düşünün.Şu anda Keşmir halkının tümü ev hapsindedir. Faruk Abdullah ve diğer Müslüman liderler hapsedildi. İletişim 40 gündür kapalı. 100 binden fazla kişi öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. Neredeyse 8-9 Keşmirliye bir asker düşüyor. Hindistan'da çok büyük isyanlar çıkabilir, oradaki Müslümanların sayısı Pakistan'ın nüfusundan bile fazla.PAKISTAN'IN Keşmir bölgesinde yer alan Azad Keşmir yönetimi Cumhurbaşkanı Sardar Masood Han, Pakistan Hükümetinin davetlisi olarak Başkent İslamabad'a giden Türk basın mensuplarını ağırladı. Han, Türk gazetecilere Keşmir bölgesinin hızla bir savaşa doğru gittiğini aktardıktan sonra, "Bilim adamlarının öngörülerine göre, bir nükleer savaş yaşanırsa 2,5 milyar kişi bundan etkilenecek. Avrupa'ya, Ortadoğu'ya ve Asya'ya büyük bir mülteci akını yaşanacak. Bu kesinlikle önlenmeli. Türkiye, Keşmir sorununa bizim kafamızdaki çözüme yönelik şekliyle tek destek veren ülke. Türkiye, insani diplomasi alanında oldukça başarılı. Türkler kimlikleriyle gurur duyan bir millet ve özgüvenleri çok yüksek. Erdoğan'a sadece Pakistan'da değil Azad Keşmir'de de büyük bir sevgi besleniyor" dedi.