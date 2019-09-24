Anayasa Mahkemesi İngiltere Başbakanı Johnson'un parlementoyu yasadışı olarak askıya aldığına hükmetti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Brenda Hale "Majestelerine meclisin askıya alınması tavsiyesini vererek parlementonun anayasada belirtilen görevlerini yerine getirmesini herhangi geçerli sebep olmaksızın önlemek ya da zorlaştırmak yasadışıdır" dedi.

Bu karar ile milletvekilleri Johnson'un üstünlüğünün olmadığı parlamentodaki görevlerine geri dönecekler. Bu sayede Johnson'un anlaşmasız Brexit stratejisine karşı gerekli hamleleri yapma şansını elde edecekler.

"ANAYASA MAHKEMESİNİN BU DURUMUN YASADIŞI OLDUĞUNA YÖNELİK KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Avam kamarası sözcüsü John Bercow "Anayasa mahkemesinin bu durumun yasadışı olduğuna yönelik kararını memnuniyetle karşılıyorum. Parlamenter demokrasimiz gereği avam kamarası hemen görevinin başına dönmelidir. Bunu hemen parti liderleriyle istişare edeceğim" dedi.

Parlemento 10 Eyül ile 14 Ekim tarihleri arasında askıya alınmıştı. Bu karar başbakanın tavsiyesine yazılı olmayan karmaşık taammüllerden dolayı uymak zorunda olan politik olarak tarafsız İngiltere Kraliçe Elizabeth tarafından onaylanmıştı.

Aralarında Johnson'un anlaşmasız Brexit planına karşı olduğu için Muhafazakar Parti'den ihraç edilenlerin de bulunduğu bazı milletvekilleri eğer Kraliçe'yi yanlış yönlendirdiği belirlenirse Boris Johnson'un istifa etmesi gerektiğini söylemişlerdi.