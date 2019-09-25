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11, iPhone ve iPhone 11 fiyatı ne kadar? Fiyatlar açıklandı mı? İşte detaylar...

, 10 Eylül'de düzenlediği basın lansmanında 11, iPhone ve iPhone 11 'ı duyurdu. iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 5 ve 7. nesil iPad de tanıtıldı. Yeni iPhone'lar, 13 Eylül'de ön siparişe açıldı, 'de ise Amerika ve bazı ülke pazarlarında resmen satışa sunuldu. Bununla birlikte iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin 'de ne zaman çıkacağı ve fiyatı merak ediliyor. Tüketiciler iPhone 11 ne kadar, yeni iPhone ne zaman çıkacak gibi sorulara yanıt arıyor ve internetten araştırıyor. Peki, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı kaç lira? İşte Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 13:33
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Fiyatlar açıklandı mı? İşte detaylar...

her sene olduğu gibi yeni 'larını tanıttı. Cupertino merkezli teknoloji devi eylül ayında basın lansmanı gerçekleştirip, yeni ürünlerini duyurur. Bu sene de beklendiği gibi gerçekleşti. Haklarında uzun zamandır dedikodular dönen iPhone 11, iPhone ve iPhone 11 tanıtıldı. tarihi ile birlikte yeni iPhone serisi Amerika ve bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. iPhone 11 serisinin fiyatları da ve Türkiye oldukça merak ediliyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kaç lira? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte bu soruların yanıtları...

YENİ İPHONE'LAR NE KADAR? İPHONE 11, 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...

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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Fiyatlar açıklandı mı? İşte detaylar...
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