iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Fiyatlar açıklandı mı? İşte detaylar...

Apple her sene olduğu gibi yeni iPhone'larını tanıttı. Cupertino merkezli teknoloji devi eylül ayında basın lansmanı gerçekleştirip, yeni ürünlerini duyurur. Bu sene de beklendiği gibi gerçekleşti. Haklarında uzun zamandır dedikodular dönen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı. 20 Eylül tarihi ile birlikte yeni iPhone serisi Amerika ve bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları da ve Türkiye çıkış tarihi oldukça merak ediliyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kaç lira? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte bu soruların yanıtları...

YENİ İPHONE'LAR NE KADAR? İPHONE 11, 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...