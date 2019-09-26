İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi

Ancak yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir iddianameyle karşı karşıya olan sağ kanat Likud partisi lideri Netanyahu'nun 17 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu sağlayamamasının ardından beşinci dönem başbakanlık için önünde hala net bir yol bulunmuyor.

Netanyahu televizyonda yayınlanan törende Rivlin'in yetkilendirmesini kabul etti ve başarı ihtimalinin Mavi ve Beyaz partiye başkanlık eden eski bir general olan Gantz'den daha yüksek olduğunu söyledi.

Netanyahu açıklamalarına göre Gantz ile tekrar koalisyon kurmayı deneme senaryosunu değerlendiriyor gibi görünüyor.

İsrail'in en uzun süre görev yapan lideri Netanyahu'nun koalisyon kurmak için 28 gün süresi olacak ve gerekirse Rivlin'den iki haftalık bir uzatma isteyebilecek.

Rivlin yaptığı açıklamada, başbakana koalisyonu kurmak için bu iki haftalık uzatmayı verme yükümlülüğü olmadığına dikkat çekti.