İşte güvenli bölgenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor. 30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor.



M4 YOLUNUN ÖNEMİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Güvenli bölgenin sınırını, Suriye'nin doğusunu batısına bağlayan M4 kara yolu oluşturuyor. M4'ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla, YPG/ PKK'nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor. YPG/PKK, halihazırda söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Erdoğan, BM'deki konuşmasında hedefin ilk etapta kurulacak bu alana 1-2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek olduğunu söyledi. Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşta, 5 milyon 642 bin sivil, mülteci konumuna düştü. Bunlardan 3 milyon 660 binden fazlası Türkiye'de barınıyor. Terör örgütü YPG Suriye'nin üçte birini işgal ediyor.



F-16'LAR YİNE SURİYE HAVA SAHASINDA

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile dün saat 10.00-12.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş gerçekleştirildiği açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına F-16'lar daha önce de iki kez Fırat'ın doğusunda uçuş icra etmişti.

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