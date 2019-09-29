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İnsanla eşit hak tanınan Sandra ’ye gönderildi

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Giriş Tarihi: 29.9.2019
İnsanla eşit hak tanınan Sandra ABD’ye gönderildi
Arjantin'deki bir hayvanat bahçesinde 21 yıl yaşayan, 2014'te bir grup avukatın girişimiyle insanla eşit yasal hak tanınarak özgürlüğüne kavuşturulması kararlaştırılan orangutan Sandra barınağa yerleştirilmek üzere ABD'ye gönderildi. Bir grup avukat, Sandra'nın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yasaya aykırı şekilde tutulduğunu savunarak hukuki yola başvurmuştu. Avukatlar hukuki mücadeleyi kazanınca Arjantin'in insan olmayan ancak özgürlük hakkına sahip olan ilk kişiliği olarak ilan edilen Sandra dünyaca ün kazanmıştı. Arjantin'deki mahkeme, 2017'de Sandra'nın ABD'deki barınağa gönderilmesine izin vermiş ancak gidişi ABD'deki bürokratik işlemler nedeniyle gecikmişti.
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İnsanla eşit hak tanınan Sandra ABD’ye gönderildi
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