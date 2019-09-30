Darbeci Sisi yönetiminden FETÖ'ye destek! Mısır televizyonu, Gülen'in ayağına gitti

Mısır'da Mursi yönetimine darbe yaparak başa geçen Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak yayın yapan TEN TV isimli televizyon kuruluşu, FETÖ elebaşına destek olmak için ABD'ye gitti. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye giderek örgüt lideri ile röportaj yaptı..

Darbeci Sisi'den FETÖ elebaşına destek

BAŞARILI DARBECİDEN BAŞARISIZ DARBECİYE DESTEK

Takvim'in haberine göre; Baştan sona terörist elebaşını aklama ve destek olma teması içerisinde geçen röportajda; FETÖ lideri Gülen, Mısırlı televizyoncularla samimi görüntüler verdi. Röportaj Doktor Neşet ed-Dihi tarafından gerçekleştirilirken, röportajda örgüte destek mesajları verildi.