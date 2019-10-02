Kralın çıplak olduğu ortaya çıkacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Alman Deutsche Welle ajansına konuştu. Callamard, Türkiye'de yaptığı incelemeler ve topladığı kanıtlar ışığında hazırlayıp geçen haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporunda, cinayetten Suudi devletini sorumlu tutarken Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolü hakkında da daha fazla araştırma yapılması için "yeterli ve güvenilir delil" olduğunu belirtip yaptırım çağrısında bulunmuştu. Suudi liderin çizdiği "yenilikçi prens" imajının aslında ne kadar "boş" olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Callamard, "Evet birkaç önlem aldı. Ama nihayetinde kralın çıplak olduğunu düşünüyorum. İmparator çıplak ve hizmetçileri giderek daha yüksek sesle bunu dile getirecek" ifadesini kullandı.

Bir cinayetin anatomisi. Cemal Kaşıkçı nasıl ve kimler tarafından öldürüldü?