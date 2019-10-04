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Paris Emniyet Müdürlüğü’ne bıçaklı saldırıda 4 kişi öldü

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Paris Emniyet Müdürlüğü’ne bıçaklı saldırıda 4 kişi öldü
Paris Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.
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Paris Emniyet Müdürlüğü’ne bıçaklı saldırıda 4 kişi öldü
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